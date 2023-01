Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag schwächer

Die Netflix-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 323,95 EUR. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 319,00 EUR. Bei 325,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 5.661 Netflix-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 409,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 20,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 155,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 107,82 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 292,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 19.01.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,33 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 7.852,05 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.709,32 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,85 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 18.04.2023 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 11,31 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Netflix