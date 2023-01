Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagvormittag im Minusbereich

Um 09:22 Uhr ging es für die Netflix-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 325,05 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 325,05 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 325,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 146 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 409,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 20,59 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 108,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 292,67 USD.

Netflix gewährte am 19.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber 1,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,85 Prozent auf 7.852,05 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.709,32 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.04.2023 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,31 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

