Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagnachmittag in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von Netflix gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,8 Prozent auf 907,43 USD ab.

Die Netflix-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 907,43 USD. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 901,00 USD nach. Bei 920,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 164.789 Netflix-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 1.064,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2024 Kursverluste bis auf 542,04 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 67,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.012,14 USD.

Netflix ließ sich am 21.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,15 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 10,19 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,40 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Netflix am 22.04.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 24,80 USD fest.

Redaktion finanzen.net

