Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag kaum verändert

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 425,81 USD.

Mit einem Wert von 425,81 USD bewegte sich die Netflix-Aktie um 11:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.306 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 485,00 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,90 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 211,73 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 50,28 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 454,29 USD.

Netflix gewährte am 19.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,20 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent auf 8.187,30 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.970,14 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 17.10.2023 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 11,84 USD in den Büchern stehen haben wird.

