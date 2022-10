Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gibt am Nachmittag ab

Die Netflix-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 293,35 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 292,85 EUR. Bei 296,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.611 Netflix-Aktien.

Am 17.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 617,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 88,19 Prozent.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 289,75 USD.

Netflix gewährte am 18.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,19 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 7.925,59 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.483,47 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Netflix am 17.01.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 10,25 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen

In diesen Ländern ist Netflix am günstigsten

Netflix-Aktie im Fokus: Wie steht es um einen dritten Aktiensplit bei Netflix?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: Netflix