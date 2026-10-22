Netflix präsentierte Quartalsergebnisse
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Netflix hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,810 CAD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 18,02 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 16,03 Milliarden CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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