Netjobs Group Registered B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Netjobs Group Registered B gab am 23.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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