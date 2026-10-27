Netripples Software stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Netripples Software lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,0 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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