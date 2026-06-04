Netskope A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Netskope A hat am 03.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Netskope A ein Ergebnis je Aktie von -0,210 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Netskope A 201,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 157,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net