DAX23.522 -0,9%Est505.734 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4500 -5,3%Nas22.370 -0,5%Bitcoin62.027 -3,3%Euro1,1517 -0,2%Öl109,3 +5,6%Gold4.865 -2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Infineon 623100 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX in Rot -- US-Börsen im Minus -- thyssenkrupp nucera: Großauftrag treibt Erwartungen -- SAP, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Droneshield, Samsung, NVIDIA im Fokus
Top News
NEL-Aktie klettert: Berenberg senkt Kursziel, hebt aber neue Alkaline-Generation positiv hervor NEL-Aktie klettert: Berenberg senkt Kursziel, hebt aber neue Alkaline-Generation positiv hervor
Tech-Aktien profitieren: Samsung plant Chipverträge - NVIDIA erhält grünes Licht für H200-Chipverkäufe Tech-Aktien profitieren: Samsung plant Chipverträge - NVIDIA erhält grünes Licht für H200-Chipverkäufe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Sparen mit Plan. Sparplan mit Bitcoin & 21shares
Wer­bung

Netto darf weiter Extra-Rabatte in App anbieten

18.03.26 16:50 Uhr

BAMBERG/BERLIN (dpa-AFX) - Der Discounter Netto darf weiterhin mit Rabatten werben, die Verbraucher ausschließlich über eine App nutzen können. Eine Klage des Verbraucherzentrale-Bundesverbands auf Unterlassung wurde vom 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichtes Bamberg abgewiesen (Az. 3 UKl 16/25 e). Es liege keine Diskriminierung von Älteren oder Kindern vor. Der Vorsitzende Richter Carsten Sellnow hatte bereits in der vorläufigen Bewertung von einem "klaren Fall" gesprochen. Eine Revision wurde nicht zugelassen. Gegen diese Entscheidung besteht grundsätzlich die Möglichkeit einer Nichtzulassungsbeschwerde.

Wer­bung

In einem Prospekt hatte die Kette einen Extra-Rabatt von "15 Prozent auf Alles" beworben, der allerdings nur über die App eingelöst werden kann. Nach Ansicht der Verbraucherschützer ist das diskriminierend und verstößt gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Kritisiert wird, dass behinderte, ältere oder jüngere Menschen benachteiligt würden, weil sie entsprechende Geräte oder Apps oft nicht nutzen könnten oder dürften.

Das Gericht sieht es anders: Der Anbieter stelle die App allen Menschen ab 14 Jahren zur Verfügung. Er müsse dabei nicht etwa auf Vorlieben, Fähigkeiten oder Möglichkeiten Einzelner eingehen. Zudem könne der Zugang zur App unterschiedlich gewertet werden. So hätten etwa Sehbehinderte bessere Möglichkeiten im Umgang mit der App als etwa mit gedruckter Werbung./cr/DP/zb