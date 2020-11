HelloFresh bestätigt Prognose nach Gewinn- und Umsatzsprung - HelloFresh-Aktie gefragt

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 49,00 EUR

Im Vergleich zu den vorläufigen Zahlen landete der Konzern etwa in der Mitte der Spannen. Die im Oktober mit den vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal zum vierten Mal erhöhte Prognose für Umsatz und operative Gewinnmarge bekräftigte der Berliner MDAX-Konzern.

Im dritten Quartal stieg nach den nun endgültigen veröffentlichten Ergebnissen der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf 114,7 Millionen Euro. Das ist in der Mitte der im Oktober veröffentlichten Spanne von zwischen 112 und 117 Millionen Euro und dramatisch höher als der Vorjahreswert von 15,5 Millionen Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich entsprechend auf 11,8 Prozent von 3,5 Prozent.

Nach Steuern und Dritten betrug der Gewinn 74,4 Millionen Euro, mehr als dreimal so hoch wie der Vorjahreswert von 22,8 Millionen Euro.

Der Umsatz kletterte auf 970,2 Millionen Euro - in der Mitte der vorläufigen Spanne von 968 bis 971 Millionen Euro und mehr als doppelt so viel wie der Vorjahreswert von 441 Millionen Euro.

HelloFresh profitiert von der Corona-Pandemie, in der die Nachfrage nach geliefertem Essen sowie gelieferten portionierten Kochboxen exorbitant gestiegen ist.

Nach der im Oktober zum vierten Mal erhöhten Prognose soll der Umsatz 2020 nun währungsbereinigt zwischen 95 und 105 Prozent wachsen - nominal ein Plus zwischen 91 und 101 Prozent. 2019 wuchs der Umsatz um 37,4 Prozent.

Die bereinigte EBITDA-Marge soll nun zwischen 11,25 und 12,75 Prozent liegen, eine signifikante Verbesserung im Vergleich mit den 2,6 Prozent 2019.

HelloFresh-Aktie gefragt - Ausblick als Lockdown-Profiteur bestätigt

Die HelloFresh-Papiere haben am Dienstag nach Bestätigung der unlängst angehobenen Jahresziele weiter zugelegt. Auf Tradegate rückten sie vorbörslich um drei Prozent zum XETRA-Schluss auf 48,79 Euro vor. In dieser Größenordnung hatten sie bereits am Vortag dazugewonnen.

Der Kochboxenversender hatte im abgelaufenen Quartal dank des starken Wachstums in der Corona-Pandemie seinen Gewinn mehr als verdreifacht. Das Unternehmen profitiert von den Lockdown-Maßnahmen. Diese dürften laut den Analysten von JPMorgan auch die Geschäftsentwicklung im Schlussquartal stützen.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)

Bildquellen: HelloFresh SE