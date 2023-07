Iberdrola-Aktie: Iberdrola erhöht Jahresausblick nach guten ersten sechs Monaten

Nettogewinn gestiegen

Iberdrola hat die Gewinnprognose für 2023 angehoben, nachdem der Nettogewinn in der ersten Jahreshälfte aufgrund höherer Einnahmen gestiegen ist.

Der spanische Energieversorger erwartet nun für das Gesamtjahr ein Wachstum des Nettogewinns im hohen einstelligen Prozentbereich, nachdem er zuvor mit einem Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich gerechnet hatte. Nach der starken Leistung in der ersten Jahreshälfte rechnet das Unternehmen mit einer weiteren Steigerung in der zweiten Jahreshälfte.

In den ersten sechs Monaten belief sich der Nettogewinn von Iberdrola auf 2,52 Milliarden Euro, gegenüber 2,08 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Einnahmen stiegen auf 26,26 Milliarden von 24,43 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 17 Prozent auf 7,56 Milliarden Euro, was das Unternehmen auf eine starke Leistung in Großbritannien und Europa zurückführte.

