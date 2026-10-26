Netweb Technologies India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Netweb Technologies India hat am 24.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 23,54 INR gegenüber 5,55 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 335,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,23 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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