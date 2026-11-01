Network 18 Media Investments präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

01.11.26 06:35 Uhr

Network 18 Media Investments hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,34 INR. Im letzten Jahr hatte Network 18 Media Investments einen Gewinn von 0,270 INR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,45 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 4,98 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net