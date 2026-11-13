Network People Services Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

13.11.26 06:35 Uhr

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45,13 Prozent auf 677,4 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 466,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,34 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Network People Services Technologies hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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