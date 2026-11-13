Network People Services Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Network People Services Technologies hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,34 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45,13 Prozent auf 677,4 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 466,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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