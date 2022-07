Netzagentur: Aktuell keine Notfallstufe Gas - Worst Case wäre sehr schlimm

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland ist nach Ansicht des Chefs der Bundesnetzagentur trotz der aktuell angespannten Lage bei der Gasversorgung noch nicht der Notfallstufe. Gleichzeitig warnte er, dass es im schlimmsten Fall bei kompletter Einstellung russischer Gaslieferung für Deutschland "sehr, sehr schlimm" aussähe. Es könne keiner sagen, ob Russland nach Ende der nun begonnenen Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1 wieder über diesen Weg Gas nach Deutschland liefern werde, erklärte Netzagentur-Chef Klaus Müller im ZDF-Morgenmagazin.

"Die dritte Notfallstufe müsste von der gesamten Bundesregierung per Kabinettsentscheid ausgerufen werden, aber auch erst dann, wenn es wirklich wenig, zu wenig Gas an der Stelle gäbe. Da sind wir heute noch nicht", sagte Müller. Bislang habe Deutschland noch die Gasspeicher befüllen können. Der Notfallplan Gas sieht drei Warnstufen vor: die Frühwarnstufe, die Alarmstufe und die Notfallstufe. Für Deutschland wurde Ende Juni die Alarmstufe ausgerufen.

Müller betonte, man werde nun sehen, ob das Befüllen der Gasspeicher auch in den nächsten zehn Tagen der Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 gelingt. Seit Montagmorgen ist die Pipeline Nord Stream 1 wegen Wartungsarbeiten abgeschaltet. In der Bundesregierung und der Netzagentur hat es zuletzt Bedenken gegeben, ob Russland nach Ablauf der üblicherweise zehn Tage andauernden Arbeiten wieder Gas durch die Pipeline fließen lässt.

Müller betonte, man müsse die Lage sehr genau beobachten, gleichzeitig aber alles dafür tun, jetzt schon Gas schon einzusparen, die Heizungen zu optimieren, in der Familie über Einsparungen zu diskutieren und sich in den Industrien vorzubereiten.

Einsparen gegen Worst-Case-Szenario

Auf die Frage nach dem "Worst Case" ohne russische Gas-Lieferungen sagte Müller: "Der sieht leider sehr, sehr schlimm aus, muss man deutlich sagen."

Es käme darauf an, dass man die Flüssiggasterminals schnell beschafft und selbst stark Gas einspart. "Aber es gab mehrere Szenarien, in denen wir in eine Gasnotlage reinrutschen würden. Das hieß, es wäre zu wenig Gas da. Es muss jetzt alles getan werden, das zu vermeiden. Das liegt auch an uns", so Müller.

Gleichzeitig betonte er, dass ein Nord-Süd-Gefälle bei der Befüllung der Gasspeicher verhindert werden müsse. Es gelte die Speicher zum 1. Oktober mindestens zu 80 Prozent und zum 1. November zu 90 Prozent zu befüllen.

Aktuell komme Gas sehr stark aus dem Norden. "Wir dürfen den Süden Deutschlands nicht vergessen, das tun wir auch nicht. Darum befüllen wir schon ganz gezielt auch die Speicher, die es im Süden Deutschlands gibt", so Müller.

Er betonte zudem, dass eine längere Laufzeit für die am Netz verbliebenen drei Atomkraftwerke Deutschlands Gasproblem nicht lösen werde, da Gas für die Wärmeerzeugung und in der Industrie benötigt werde. Hier könnte Strom aus den AKWs nicht weiterhelfen, so Müller.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2022 03:21 ET (07:21 GMT)