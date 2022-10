Netzagentur: Haushalte und kleinere Firmen verbrauchen weniger Gas

BONN (dpa-AFX) - Deutschlands Haushalte und kleinere Firmen haben in der vergangenen Woche deutlich weniger Gas verbraucht als in vergleichbaren Vorjahreszeiträumen. Pro Tag seien im Schnitt 571 Gigawattstunden verbraucht worden und damit 29 Prozent weniger als im Schnitt der gleichen Kalenderwochen im Zeitraum 2018 bis 2021, teilte die Bundesnetzagentur am Donnerstag in Bonn mit. Nicht einbezogen ist der Verbrauch großer Firmen. Behördenchef Klaus Müller begründete den gesunkenen Verbrauch mit dem zuletzt relativ warmen Wetter. Auch bei sinkenden Temperaturen werde man weiter stark sparen müssen, betonte er./wdw/DP/ngu