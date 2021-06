Netzagentur stuft Uniper-Kraftwerk Heyden 4 als "systemrelevant" ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Uniper-Kraftwerk Heyden 4 in Petershagen bei Minden wird doch nicht endgültig stillgelegt: Die Bundesnetzagentur hat das Steinkohlekraftwerks bei Minden mit 875 Megawatt Kapazität als "systemrelevant" eingestuft, wie der Versorger mitteilte. Das bedeutet, dass das Kraftwerk für Notfälle in Reserve gehalten werden muss.

Heyden 4 hat die kommerzielle Stromerzeugung bereits Ende 2020 eingestellt und sollte eigentlich am 8. Juli 2021 endgültig stillgelegt werden. Nun werde die Anlage voraussichtlich vom 8. Juli 2021 bis 30. September 2022 als Reservekraftwerk weiter betrieben, so Uniper. Die Einsätze des Kraftwerks werden dann ausschließlich auf Anforderung des Übertragungsnetzbetreibers Tennet erfolgen - und zwar immer dann, wenn dies für die Sicherheit des Stromnetzbetriebs notwendig ist. In diesem Jahr sei Heyden 4 bereits sieben Mal für die Netzstabilisierung in Betrieb genommen.

Nach dem Ablauf der Systemrelevanz Ende September 2022 ist von der Netzagentur die Umrüstung des Kraftwerks zu einem Phasenschieber zur weiteren Sicherstellung der Versorgungssicherheit vorgesehen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2021 09:27 ET (13:27 GMT)