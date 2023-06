Netzagentur will Stromnetz-Betreibern höhere Renditen einräumen

Düsseldorf (Reuters) - Die Bundesnetzagentur will nach den Worten ihres Präsidenten Stromnetzbetreibern höhere Renditen einräumen.

Für Investitionen in neue Anlagen könne es künftig eine Eigenkapitalverzinsung von rund 7,09 Prozent geben, schrieb Behördenpräsident Klaus Müller am Mittwoch auf Twitter. Für Investitionen in Altanlagen bleibe es bei 5,07 Prozent. "Wir brauchen einen schnelleren Ausbau der Energienetze vor allem für den Transport Erneuerbaren Stroms", erklärte Müller. Netzbetreiber wie E.ON fordern seit längerer Zeit höhere Renditen und verweisen etwa auf die gestiegenen Zinsen und die hohe Inflation. Die Kosten werden auf die Stromkunden umgelegt.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)