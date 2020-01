Netzbetreiber rechnen mit deutlich steigendem Stromverbrauch

BERLIN (Dow Jones)--Die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber erwarten in den kommenden Jahren einen deutlichen Anstieg des Stromverbrauchs in Deutschland. Sie gehen für das Jahr 2035 von einer Bruttostromnachfrage von bis 729 Terawattstunden aus, wie aus den vorläufigen Schätzungen für den späteren Netzentwicklungsplan hervorgeht, die die Bundesnetzagentur am Freitag veröffentlichte. Das sind 23 Prozent mehr als 2018. Der Rahmenentwurf berücksichtigt anders als der vorherige nun fünf weitere Jahre bis 2040.

Abhängig sei die Nachfrage von der regionalen Verteilung, dem Verhalten von Erzeugern und Verbrauchern und dem Fortschritt der Sektorenkopplung, teilten 50Hertz, Amprion, TenneT und TransnetBW mit. In zwei Alternativ-Szenarien rechnen die Betreiber der Stromautobahnen daher auch mit einem etwas moderateren Anstieg des Verbrauchs von 595 Terawattstunden auf 638 beziehungsweise 670 Terawatt.

Als Grund für die Entwicklung nennen sie neue Stromanwendungen wie E-Autos und Ladestationen, Wärmepumpen oder Techniken zur Umwandlung von erneuerbarem Strom in speicherbaren Wasserstoff (Power-to-Gas). In allen Szenarien seien sowohl der Atomausstieg bis Ende 2022 als auch das geplante Ende der Kohleverstromung bis spätestens 2038 berücksichtigt, erklärten die Netzbetreiber.

Um die Verluste auszugleichen, rechnen die Netzbetreiber für 2035 mit einer Verdopplung der installierten Ökostrom-Leistung auf 235 bis 276 Gigawatt. Der Anteil erneuerbarer Energien müsste demnach von derzeit 43 Prozent auf dann 73 bis 77 Prozent steigen.

Die Grünen im Bundestag forderten angesichts der Szenarien mehr Investitionen in den Netzausbau. "Es wird Zeit, dass die Bundesregierung die rosarote Brille ablegt und die benötigte Infrastruktur anpasst", erklärte die energiewirtschaftliche Fraktionssprecherin Ingrid Nestle. Sie warnte davor, die Wasserstoffproduktion in Industrienähe zu planen. "Wasserstoff muss in der Nähe von Erneuerbaren-Energien-Anlagen hergestellt werden. Hier müssen wir umsteuern und die richtigen Anreize setzen."

Nestle rief die Bundesregierung auch auf, freiwerdende Anteile von Übertragungsnetzbetreibern aktiv aufzukaufen, um den Einfluss auf die Netzsicherheit zu garantieren. "Es ist geradezu fahrlässig, dies ausschließlich dem internationalen Markt zu überlassen", so die Grünen-Abgeordnete.

