Netzwerkausrüster Cisco übertrifft Markterwartungen im Quartal

Bangalore (Reuters) - Der Netzwerkausrüster Cisco hat im vierten Quartal die Markterwartungen übertroffen.

Der Umsatz blieb im Berichtszeitraum mit 13,1 Milliarden Dollar verglichen mit dem Vorjahr konstant, wie das US-Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. Von Refinitiv befragte Experten hatten lediglich 12,7 Milliarden Dollar erwartet. Der Nettogewinn ging um sechs Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar zurück. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres dürften die Erlöse um zwei bis vier Prozent steigen. Cisco verwies auf die Entwicklung in China. Die Volksrepublik hatte ihre seit März bestehenden Corona-Beschränkungen zurückgefahren, wodurch es zu weniger Lieferengpässen kam. Ein Mangel an Komponenten hatte Cisco eine Zeitlang daran gehindert, die hohe Nachfrage von Unternehmen zu bedienen, die sich für neue hybride Arbeitsmodelle rüsten.

