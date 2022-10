Neu im Kryptoversum? Diese 3 wichtigen Krypto-Maximen leiten den Weg

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Für viele Anleger ist es nicht ganz einfach sich in den Weiten des Kryptoversums zurechtzufinden. So gibt es zahlreiche verschiedene Währungen, unterschiedlichste Anbieter und Produkte und auch die Blockchain-Technologie selbst zu verstehen, gestaltet sich nicht für jeden leicht. Dennoch gibt es einige Maximen an denen sich Krypto-Neulinge gut entlanghangeln können, um das Wichtigste stets im Hinterkopf zu behalten.