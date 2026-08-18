Cathie Wood treibt Rotation weiter voran: Warum ARK AMD-Aktien abstößt und bei Cerebras und Cloudflare zugreift

Neuausrichtung

19.08.26 10:41 Uhr

An zwei aufeinanderfolgenden Handelstagen trennte sich ARK Invest von AMD-Aktien und kaufte stattdessen kräftig bei zwei anderen Technologiewerten zu.

• Diese Neuausrichtung innerhalb der KI-Wertschöpfungskette zeigt ARKs Strategie, in Zukunftsaussichten zu investieren, während klassische Gewinner wie AMD und Palantir abgebaut werden.

ARK Invest baut die AMD-Position seit Tagen kontinuierlich ab

Cerebras und Cloudflare zählen zu den bevorzugten Zukäufen der Woche

Neuausrichtung innerhalb der KI-Wertschöpfungskette setzt sich fort

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Cathie Wood setzt ihre Umschichtung fort: Über ihre ARK-Invest-Fonds verkaufte sie am Dienstag erneut AMD-Aktien und stockte gleichzeitig bei Cerebras und Cloudflare auf. Die Bewegung reiht sich in einen seit Wochen laufenden Trend ein, bei dem ARK Kapital in Richtung KI-Infrastruktur verschiebt und klassische Positionen reduziert.

AMD verliert an Gewicht im ARK-Portfolio

Am Dienstag verkaufte ARK Invest über den ETF ARKW 3.679 Aktien des Halbleiterkonzerns AMD im Wert von 1,86 Millionen US-Dollar, den zweiten Tag in Folge mit Verkäufen bei diesem Titel. Bereits am Vortag hatte ARK über vier Fonds insgesamt 25.917 AMD-Aktien abgestoßen. AMD gehörte 2026 zu den Halbleiterwerten mit dreistelligen Kursgewinnen im Zuge des KI-Booms, bevor ARK im August begann, die Position sukzessive zu reduzieren.

Parallel zu den AMD-Verkäufen baute ARK am gleichen Tag auch die Position im Datenanalyse-Spezialisten Palantir weiter ab, nachdem bereits am Montag 22.023 Palantir-Aktien aus dem ARKF-Depot geflogen waren. Diesen Abbau verfolgt ARK bereits seit Anfang August, nachdem Palantir ein Umsatzwachstum von 93 Prozent im zweiten Quartal 2026 gemeldet hatte.

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Cerebras und Cloudflare als bevorzugte Zukäufe

Im Gegenzug kaufte ARK am Dienstag über die ETFs ARKK und ARKW 35.089 Aktien des KI-Hardware-Unternehmens Cerebras Systems im Gesamtwert von 8,84 Millionen US-Dollar hinzu, eine weitere Aufstockung der wachsenden Position. Bereits am 13. August hatte ARK 106.941 Cerebras-Aktien im Wert von rund 28 Millionen US-Dollar erworben. Cerebras war erst im Mai dieses Jahres zu einem Ausgabepreis von 185,00 US-Dollar je Aktie an die NASDAQ gegangen und hatte zuvor seine Umsatzprognose für 2026 auf 880 bis 890 Millionen US-Dollar angehoben.

Zusätzlich erwarb ARK 2.996 Aktien des Cloud-Dienstleisters Cloudflare sowie 35.501 Aktien von Tempus AI, während CareDx und Illumina verkauft wurden. In der Handelswoche vom 10. bis 14. August war Cloudflare mit 29,9 Millionen US-Dollar bereits der größte Einzelzukauf, gefolgt von Cerebras mit 28 Millionen US-Dollar und NVIDIA mit rund 26,6 Millionen US-Dollar. Cloudflare hatte am 6. August einen Quartalsumsatz von 696,1 Millionen US-Dollar gemeldet, ein Plus von 36 Prozent im Jahresvergleich, und die Jahresprognose angehoben.

ARK setzt mit Neuausrichtung auf Wachstumspotenzial statt auf etablierte Gewinner

Die Bewegungen lassen sich als Neuausrichtung innerhalb der KI-Wertschöpfungskette lesen: Statt auf etablierte Chiphersteller wie AMD zu setzen, deren Kursgewinne in diesem Jahr bereits weit vorausgelaufen sind, sucht ARK gezielt jüngere Infrastrukturwetten mit noch offenem Wachstumspfad, wie sie Cerebras und Cloudflare derzeit bieten. Auch der parallele Abbau bei Palantir passt in dieses Bild: ARK trennt sich von Positionen, die bereits kräftig gelaufen sind, und verschiebt Kapital dorthin, wo sich steigende Nachfrage nach Rechenleistung und Netzwerkinfrastruktur erst in Umsatzwachstum übersetzt. Ob sich das Muster fortsetzt, dürfte sich an den kommenden Handelsmitteilungen ablesen lassen.

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Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.