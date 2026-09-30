thyssenkrupp-Aktie leichter: Stellenabbau im Auto-Zuliefergeschäft
Einer geplanten Neuausrichtung im Fahrwerksgeschäft der thyssenkrupp-Sparte Automotive Technology werden an den Standorten Essen und Ennepetal insgesamt 160 bis 180 Stellen zum Opfer fallen.
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Betroffen seien Positionen in den Bereichen Entwicklung und Engineering sowie Aufgaben der operativen Steuerung und des Qualitätsmanagements, teilte der Ruhrkonzern mit.
Bei der Neuaufstellung sollen bisherige Aufgaben der Standorte in bestehende internationale Kompetenzzentren verlagert werden, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Auch die Kapazitäten will thyssenkrupp dabei anpassen. Die Stoßdämpferproduktion in Ennepetal bleibe von den Maßnahmen aber unberührt.
Im Fahrwerksgeschäft will thyssenkrupp die Kompetenzen für Lenkung, Dämpfung sowie Achs- und Systemlösungen bündeln. Zum 1. Januar 2027 soll die neue Organisation starten.Via XETRA verliert die thyssenkrupp-Aktie zeitweise 0,10 Prozent auf 14,57 Euro.
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Bildquellen: thyssenkrupp AG, thyssenkrupp AG