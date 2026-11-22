ANTALYA/BERLIN (dpa-AFX) - Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer sieht im Scheitern der Weltklimakonferenz "ein kollektives Versagen unter den Augen der Weltöffentlichkeit". Möglich gemacht worden sei das unter anderem "durch mangelnden politischen Willen der reichsten Staaten und die de facto Unterwanderung der Prozesse durch fossile Interessensgruppen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

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"Nach einem Jahr historischer Klimakatastrophen hätte diese Konferenz eine belastbare Antwort auf die größte Überlebensfrage unserer Zeit liefern müssen. Stattdessen hat sie historisch versagt."

Neubauer sieht Doppelmoral

Neubauer nannte es konsequent, dass Deutschland und die EU den Entwurf der Abschlusserklärung nicht mitgetragen hätten. In diesem hatten fossile Brennstoffe, die Haupttreiber der Klimakrise sind, keine Erwähnung gefunden. "Ein solcher Beschluss wäre eine Verhöhnung all jener gewesen, die bereits heute unter den Folgen der Klimakrise leiden", sagte Neubauer.

Sie warf Deutschland und anderen Staaten aber Doppelmoral vor. Wer international die Abkehr von den fossilen Energien fordere, müsse dies auch zu Hause konsequent umsetzen. Davon könne unter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nicht die Rede sein, kritisierte die Aktivistin von Fridays for Future. "Deutschland und die EU verfehlen ihre Klimaziele, bremsen bei der Klimafinanzierung und eröffnen neue Gasfelder."

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Das Scheitern der Klimakonferenz müsse für die Bundesregierung ein politischer Wendepunkt sein. "Es reicht nicht, auf internationalen Bühnen ambitionierte Reden zu halten und zu Hause das Gegenteil zu tun. Wir brauchen eine Bundesregierung, die den fossilen Ausstieg ernsthaft vorantreibt, ihrer finanziellen Verantwortung gerecht wird und internationale Solidarität nicht als freiwillige Wohlfühlarbeit begreift", betonte Neubauer./kli/DP/he