DAX24.767 +1,5%Est505.954 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,40 ±0,0%Nas25.326 +1,0%Bitcoin69.485 +0,6%Euro1,1746 +0,4%Öl106,8 -3,2%Gold4.675 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Amazon 906866 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Commerzbank CBK100 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX weit im Plus -- Chinas Börsen fester -- Neue Rekorde in Südkorea -- HENSOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, Chipaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Shell zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Shell zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bitcoin als Staatsreserve? Berater des US-Präsidenten deutet Durchbruch an Bitcoin als Staatsreserve? Berater des US-Präsidenten deutet Durchbruch an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Neubewertung

AIXTRON-Aktie reagiert negativ: Berenberg stuft auf "Hold" herab und erhöht Kursziel

06.05.26 09:48 Uhr
Berenberg Analyse zu AIXTRON - Rating gesenkt, Kursziel dennoch angehoben - Aktie mit Verlusten | finanzen.net

Berenberg hat das Kursziel für AIXTRON angehoben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
49,98 EUR -1,12 EUR -2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für AIXTRON von 31 auf 42 Euro angehoben, die Einstufung aber von "Buy" auf "Hold" gesenkt. Der Aktienkurs des Chipindustrie-Ausrüsters habe sich in recht kurzer Zeit fast vervierfacht und wieder das Niveau um das Jahr 2000 herum erreicht, schrieb Gustav Froberg in seiner Neubewertung vom Dienstagnachmittag. Denn Anleger investierten in Unternehmen, die wie Aixtron die KI-Wertschöpfungskette ermöglichen, sowie in knappe Schlüsselmaterialien wie Indiumphosphid. Die Engpassdynamik, von der Aixtron profitiere, sei inzwischen aber eingepreist. Über das von ihm prognostizierte Wachstum hinaus könnte zudem auch das mittelfristige Gewinnpotenzial begrenzt sein.

Die AIXTRON-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,05 Prozent auf 50,78 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: AIXTRON SE

Nachrichten zu AIXTRON SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
08:01AIXTRON SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.05.2026AIXTRON SE HaltenDZ BANK
04.05.2026AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
01.05.2026AIXTRON SE NeutralUBS AG
01.05.2026AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.05.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
01.05.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01AIXTRON SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.05.2026AIXTRON SE HaltenDZ BANK
04.05.2026AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
01.05.2026AIXTRON SE NeutralUBS AG
01.05.2026AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen