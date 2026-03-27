DAX22.633 +0,3%Est505.558 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 +0,8%Nas21.183 +1,9%Bitcoin58.139 -0,1%Euro1,1520 +0,5%Öl118,9 +3,9%Gold4.623 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO nach Drohnen-Debatte -- Eli Lilly, Micron, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Rüstung, Öl-Aktien, Microsoft, Amazon im Fokus
Top News
Mit den OKX Transfer Days smart ins neue Jahr starten: So sichern Sie sich Ihr Bitcoin-Plus für 2026 Mit den OKX Transfer Days smart ins neue Jahr starten: So sichern Sie sich Ihr Bitcoin-Plus für 2026
Trump offenbar bereit Iran-Krieg zu beenden: DAX setzt sich mit Gewinnen von 22.000-Punkte-Marke ab Trump offenbar bereit Iran-Krieg zu beenden: DAX setzt sich mit Gewinnen von 22.000-Punkte-Marke ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Neubewertung

CTS-Eventim-Aktie verliert: Analyst sieht trotz Kurszielsenkung deutliches Aufholpotenzial

31.03.26 16:55 Uhr
CTS-Eventim-Aktie schwächer: Analyst sieht massive Unterbewertung | finanzen.net

JPMorgan hält die Aktie nach Kursrückgang für klar unterbewertet und verweist auf starke Fundamentaldaten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
50,00 EUR -0,50 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim von 110 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts des 21-prozentigen Kursrutsches seit der Zahlenvorlage werde die Aktie nun mit einem ungerechtfertigten Abschlag von 69 Prozent auf den Wettbewerber Live Nation gehandelt, schrieb Lara Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die fundamentale Bewertung werde der vergleichsweise überschaubaren Bedrohung durch Künstliche Intelligenz (KI), der robusten Nachfrage und der Fähigkeit zur Steigerung von Gewinnen und Cashflow nicht gerecht. Der Markt bleibe zu sehr auf kurzfristige Störgeräusche fokussiert.

Die Eventim-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,28 Prozent tiefer bei 49,84 Euro.

/rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:15 / BST

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Nachrichten zu CTS Eventim

DatumMeistgelesen

Analysen zu CTS Eventim

DatumRatingAnalyst
13:01CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
08:01CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.03.2026CTS Eventim BuyUBS AG
27.03.2026CTS Eventim KaufenDZ BANK
27.03.2026CTS Eventim OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13:01CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
08:01CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.03.2026CTS Eventim BuyUBS AG
27.03.2026CTS Eventim KaufenDZ BANK
27.03.2026CTS Eventim OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.09.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
26.05.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
20.02.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
22.11.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
23.08.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.11.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.05.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
28.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
18.11.2021CTS Eventim ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CTS Eventim nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen