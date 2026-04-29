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thyssenkrupp-Aktie fester: Positive Analystenkommentare treiben Kurs an

30.04.26 10:24 Uhr
thyssenkrupp-Aktie gewinnt: Optimistischere Bewertung stützt Kurs | finanzen.net

Ein Analyst zeigt sich für die Aktie von thyssenkrupp optimistisch und bewertet das Papier neu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,85 EUR 0,26 EUR 2,71%
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Deutsche Bank Research hat das Kursziel für thyssenkrupp von 11 auf 14,50 Euro angehoben und das Votum von "Hold" auf "Buy" erhöht. Die Aktien des Stahl- und Industriekonzerns hätten zuletzt einen deutlichen Rückschlag erlebt, schrieb Bastian Synagowitz in seiner am Donnerstag veröffentlichten Kaufempfehlung. Verantwortlich sei der geopolitische Gegenwind, aber auch Sorgen um ein Scheitern des Stahl-Deals mit Jindal. All dies habe inzwischen für eine gute Einstiegschance gesorgt. Die Anleger müssten aber bereit sein, mit Schwankungen zu leben. Im Idealfall winke dafür sogar mehr als Verdopplungspotenzial.

Zeitweise zeigt sich die thyssenkrupp-Aktie mit einem Plus von 2,71 Prozent bei 9,87 Euro.

/rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: thyssenkrupp AG

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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