General Electric legt zu: Abgespaltete GE Healthcare Technologies-Aktie mit erfolgreichem erstem Handelstag

Im NASDAQ-Handel werden zeitweise 67,72 US-Dollar für das GE-Papier gezahlt, was bereinigt um die Abspaltung einem Plus von etwa 2,11 Prozent entspricht. Vor der Maßnahme hatten sie den Handel am Dienstag noch zu knapp 85 Dollar beendet. Durch die Abspaltung ergibt sich gemäß dem NASDAQ-Kurs rechnerisch ein Vortags-Aktienwert von 66,31 Dollar.

Für jeweils drei GE-Aktien bekamen die Aktionäre des Mischkonzerns am Vorabend nach Börsenschluss eine neue GE Healthcare-Aktie in ihr Depot gebucht. Die neuen Papiere starten am Mittwoch unter dem Kürzel "GEHC" in den Handel und sollen auch direkt in den marktbreiten S&P 500 aufgenommen werden. Eine GE Healthcare-Aktie wird am Mittwoch an der NASDAQ zeitweise mit 60,27 US-Dollar gehandelt und damit 7,63 Prozent über ihrem Ausgabepreis von 56 US-Dollar .

Nach der Abspaltung wird General Electric noch bis zu knapp 20 Prozent der ausstehenden GE HealthCare-Aktien halten. Der DZ-Bank-Experte Robert Czerwensky wertet die Maßnahme positiv, könne sie doch stille Reserven offenlegen und den Konglomeratsabschlag von General Electric senken. Die Aktionäre könnten nun selbst entscheiden, ob sie weiter an die Wachstumaussichten der Healthcare-Sparte glauben.

Die Abspaltung gilt als großer Schritt beim Umbau des Mischkonzerns. Der Wandel hin zu einem reinen Luftfahrttechnik-Unternehmen werde dann in einem Jahr durch die geplante Abspaltung der Energieaktivitäten unter dem Namen GE Vernova abgeschlossen, ergänzte Czerwensky. Er empfiehlt die GE-Aktie weiter zum Kauf mit einem fairen Wert, den er auf 76 Dollar bezifferte. Dies war etwas höher als der vorherige Zielwert, den er bereinigt um den Börsengang auf 72,57 Dollar errechnete.

/tih/la/jha/

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Carsten Reisinger / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com