TUI-Aktie knickt ein: TUI mit Barkapitalerhöhung, um Teil der Staatshilfen zurückzuzahlen

Die neuen Aktien werden ab dem 1. Oktober 2021 dividendenberechtigt sein. TUI beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zusammen mit verfügbaren Barmitteln zur vollständigen Rückzahlung der Stillen Einlage II des deutschen Staates in Höhe von 671 Millionen Euro zu verwenden. Darüber hinaus plant die Gesellschaft, die bestehende KfW-Kreditlinie um weitere 336 Millionen Euro auf 2,1 Milliarden Euro zu reduzieren. Somit verbleiben als staatliche Finanzhilfen für die TUI neben der KfW-Kreditlinie die wandelbare Optionsanleihe mit rund 59 Millionen Euro und die ebenfalls wandelbare Stille Einlage I in Höhe von 420 Millionen Euro des WSF.

TUI erlöst brutto 425 Millionen Euro aus Barkapitalerhöhung

Der Reisekonzern TUI hat einen Bruttoerlös von rund 425 Millionen Euro aus der Barkapitalerhöhung erzielt. Diese soll zur Rückzahlung von staatlichen Corona-Hilfen verwendet werden. Wie der Reisekonzern mitteilte, platzierte er am Dienstag 162.291.441 neue Stammaktien zu einem Preis von 2,62 Euro je Aktie im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens bei institutionellen Investoren. Auf Xetra war die Aktie am Dienstag zu einem Schlusskurs von 2,89 Euro aus dem Handel gegangen. Erreicht wurde die maximale Zielgröße - TUI hatte im Vorfeld eine Platzierung von bis zu 162.291.441 neuen Aktien angepeilt. Das Bezugsrecht war ausgeschlossen worden.

Der Konzern will nun das aktuelle Grundkapital durch eine teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals um rund 10 Prozent auf 1.785.205.853,00 Euro erhöhen. Die neuen Aktien sollen am oder um den 24. Mai in den Handel aufgenommen werden - zum einen im Premium-Listing-Segment der Official List der FCA und zum Handel am Hauptmarkt der London Stock Exchange für börsennotierte Wertpapiere sowie zum Handel am Regulierten Markt der Börse Hannover. Auch sollen sie in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse mit Handel über die elektronische Plattform Xetra einbezogen werden. Der Konzern hat sich zu einem Lock-up von 90 Tagen verpflichtet, der marktüblichen Ausnahmen unterliegt.

Die TUI-Aktie gibt im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise um 11,35 Prozent auf 2,56 Euro nach.

