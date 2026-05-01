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Aktie unter die Lupe

Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight

12.05.26 10:13 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Das Rating von Barclays Capital sorgt für Gesprächsstoff | finanzen.net

Barclays Capital-Analyst Ivan Bokhmat hat eine gründliche Analyse des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
477,40 EUR -23,00 EUR -4,60%
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Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 606 Euro auf "Overweight" belassen. In einigen wichtigen Kennziffern - darunter der Schaden-Kosten-Quote - habe der Rückversicherer gut abgeschnitten, schrieb Ivan Bokhmat am Dienstag in erster Einschätzung. Die Umsatzentwicklung sei aber viel schwächer als angedacht und darauf werde wohl der Fokus liegen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 09:57 Uhr fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 480,30 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 26,17 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 150.644 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 10,5 Prozent abwärts. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2026 erfolgen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

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