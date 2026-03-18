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Analyse im Blick

Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Zalando-Aktie mit Overweight

19.03.26 09:54 Uhr
Zalando-Aktie im Rampenlicht: Barclays Capital gibt eine klare Ansage | finanzen.net

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Zalando-Aktie durch Barclays Capital liegen vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
22,87 EUR -0,77 EUR -3,26%
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Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando nach einem Analystentreffen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten beeinträchtige das Handelsgeschehen bislang nicht, schrieb Sarah Roberts am Mittwochabend. Davon abgesehen, sei der Online-Modehändler wohl eher ein Profiteur von Künstlicher Intelligenz, als dass diese Zalando belaste. Hier bestünden aber weiterhin Risiken.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Zalando-Aktie musste um 09:37 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 22,93 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 61,36 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 244.166 Zalando-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 9,5 Prozent abwärts. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 06.05.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 21:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

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08:01Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
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13.03.2026Zalando KaufenDZ BANK
13.03.2026Zalando Market-PerformBernstein Research
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09:51Zalando OverweightBarclays Capital
17.03.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
13.03.2026Zalando KaufenDZ BANK
13.03.2026Zalando BuyUBS AG
13.03.2026Zalando BuyDeutsche Bank AG
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08:01Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
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12.01.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
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12.01.2026Zalando UnderperformBernstein Research
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