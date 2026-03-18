Analyse im Blick

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Zalando-Aktie durch Barclays Capital liegen vor.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando nach einem Analystentreffen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten beeinträchtige das Handelsgeschehen bislang nicht, schrieb Sarah Roberts am Mittwochabend. Davon abgesehen, sei der Online-Modehändler wohl eher ein Profiteur von Künstlicher Intelligenz, als dass diese Zalando belaste. Hier bestünden aber weiterhin Risiken.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Zalando-Aktie musste um 09:37 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 22,93 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 61,36 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 244.166 Zalando-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 9,5 Prozent abwärts. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 06.05.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 21:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.