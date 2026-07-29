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Aktie unter die Lupe

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Airbus SE-Aktie mit Outperform

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Airbus SE-Aktie mit Outperform

Airbus SE-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Bernstein Research-Analyst Douglas S. Harned unterzogen.

Werte in diesem Artikel
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Airbus nach Zahlen von 234 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. So weit, so gut, schrieb Douglas S. Harned in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Resultate des zweiten Quartals. Der Flugzeugbauer habe bei den Auslieferungen aufgeholt und sei nun in der Spur. Wichtig blieben nun Fortschritte bei den Auslieferungen und der Produktionsrate.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 14:02 Uhr 2,4 Prozent auf 204,75 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17,22 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 167.125 Airbus SE-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 5,3 Prozent aufwärts. Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 20:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

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14:16 Airbus SE Outperform Bernstein Research
13:41 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08:01 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
27.07.26 Airbus SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)