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Aktie unter die Lupe

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Market-Perform

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Market-Perform

Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Bernstein Research-Analyst Susannah Ludwig unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41.89 EUR 0.55 EUR 1.33 %
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung von Fresenius Medical Care (FMC) mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 44,65 Euro gestartet. Mit der Markteinführung eines Geräts für die Hochvolumen-Hämodiafiltration finde die größte Produkteinführung in der Geschichte des Dialysekonzerns statt, betonte Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Expertin ist von dem damit verbundenen Potenzial überzeugt. Die Wachstumsrate im US-Behandlungsmarkt könne mittelfristig gesteigert werden. Kurzfristig jedoch könne FMC unter Gegenwind bei den Margen leiden.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:06 Uhr 0,9 Prozent auf 41,76 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 6,92 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 161.322 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 6,5 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 19:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

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DatumRatingAnalyst
13:21 Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform Bernstein Research
07.07.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.06.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.06.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG
22.06.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral Goldman Sachs Group Inc.