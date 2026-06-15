Papier unter der Lupe

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Ein globales Analystenteam um den Experten Stephen Reitman beleuchtete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die Situation im Bereich der Elektromobilität, deren Verbreitung sich regional weiterhin unterschiedlich entwickle. Jetzt fokussierten sich die Experten stark auf die Widerstandskraft der Lieferketten, die von steigender Bedeutung seien in Zeiten geopolitisch erhöhter Risiken. China habe die Lage bei kritischen Rohstoffen und der Batterie-Wertschöpfungskette unter Kontrolle.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:18 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 44,62 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 36,73 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 555.727 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier sank seit Jahresanfang 2026 um 20,5 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.07.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.