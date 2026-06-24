Aktie im Blick

Bernstein Research-Analyst Stephen Reitman hat eine gründliche Analyse des Volkswagen (VW) vz-Papiers durchgeführt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Ein globales Analystenteam um den Experten Stephen Reitman beleuchtete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die Situation im Bereich der Elektromobilität, deren Verbreitung sich regional weiterhin unterschiedlich entwickle. Jetzt fokussierten sich die Experten stark auf die Widerstandskraft der Lieferketten, die von steigender Bedeutung seien in Zeiten geopolitisch erhöhter Risiken. China habe die Lage bei kritischen Rohstoffen und der Batterie-Wertschöpfungskette unter Kontrolle.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 15:11 Uhr 2,0 Prozent. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 28,93 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 612.356 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 20,1 Prozent zurück. Volkswagen (VW) vz dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 24.07.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.