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Analyse im Blick

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Hold

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Hold

Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs hat eine ausführliche Untersuchung des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41.61 EUR 0.76 EUR 1.86 %
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Deutsche Bank Research hat das Kursziel für FMC nach Zahlen für das dritte Quartal von 40 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Führungsteam des Dialyse-Unternehmens konzentriere sich zwar weiter auf das, was es selbst in der Hand habe, habe es damit aber weiterhin schwer, den strukturellen Gegenwind auszugleichen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktienanalyse online: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte um 12:11 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 41,43 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 8,28 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 193.050 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 5,7 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Aktuelle Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie News

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Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:26 Fresenius Medical Care (FMC) St Hold Deutsche Bank AG
09:21 Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform Bernstein Research
04.11.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Hold Deutsche Bank AG
04.11.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG
04.11.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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