Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Hold

Analyse im Blick

05.11.26 12:28 Uhr

Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs hat eine ausführliche Untersuchung des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für FMC nach Zahlen für das dritte Quartal von 40 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Führungsteam des Dialyse-Unternehmens konzentriere sich zwar weiter auf das, was es selbst in der Hand habe, habe es damit aber weiterhin schwer, den strukturellen Gegenwind auszugleichen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktienanalyse online: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte um 12:11 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 41,43 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 8,28 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 193.050 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 5,7 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET



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