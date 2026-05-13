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Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Merck-Aktie mit Hold

14.05.26 18:03 Uhr
Anleger aufgepasst: Dieses Rating vergibt Deutsche Bank AG jetzt an die Merck-Aktie | finanzen.net

Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs hat eine gründliche Analyse des Merck-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
119,85 EUR -1,60 EUR -1,32%
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Deutsche Bank Research hat Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern habe in einem soliden ersten Quartal vor allem ergebnisseitig positiv überrascht und die Ziele ein wenig angehoben, schrieb Falko Friedrichs in eine am Donnerstag vorliegenden Rückblick.

Aktienauswertung: Die Merck-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 17:38 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 120,75 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 3,52 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 236.302 Merck-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 0,5 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

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