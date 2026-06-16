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Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet QIAGEN-Aktie mit Buy

17.06.26 10:04 Uhr
Was ist die QIAGEN-Aktie wirklich wert? Deutsche Bank AG gibt die Antwort | finanzen.net

Deutsche Bank AG-Analyst Jan Koch hat eine ausführliche Untersuchung des QIAGEN-Papiers durchgeführt.

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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" belassen. Diese dürften sich im Rahmen der eigenen Vorgaben des Diagnostikspezialisten bewegen, prognostizierte Jan Koch am Mittwoch. Einfuhrzölle und die Konsolidierung der jüngst abgeschlossenen Übernahme von Parse dürften auf die Profitabilität gedrückt haben.

Aktienanalyse online: Die QIAGEN-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von QIAGEN befand sich um 09:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 32,12 EUR ab. Im heutigen Handel wurden bisher 18.279 QIAGEN-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 sank die Aktie um 21,5 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

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