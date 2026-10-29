Neue Analyse: DZ BANK bewertet Airbus SE-Aktie mit Kaufen
DZ BANK-Analyst Holger Schmidt hat eine gründliche Analyse des Airbus SE-Papiers durchgeführt.
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Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus beim fairen Aktienwert von 227 Euro auf "Kaufen" belassen. "Nach dem operativen Dämpfer im dritten Quartal erwarten wir einen starken Schlussspurt", schrieb Holger Schmidt am Donnerstag in seinem Resümee zum Zwischenbericht.
Aktienanalyse online: Die Airbus SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 12:51 Uhr sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 195,22 EUR zu. Zuletzt wurden via XETRA 114.549 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 0,4 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 09:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Airbus