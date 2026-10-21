Neue Analyse: DZ BANK bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Kaufen

Aktie unter die Lupe

21.10.26 12:28 Uhr

Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch DZ BANK-Analyst Sven Kürten unterzogen.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für FMC von 54 auf 46 Euro gesenk, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dass die US-Regierung die Behandlung von Nierenerkrankungen reformieren, Markthürden abbauen und die Kostenerstattungen strikt an Behandlungserfolge koppeln wolle, erhöhten die Risiken für die Aktien des Dialysespezialisten, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er sieht FMC auf diese Pläne aber "in Teilen gut vorbereitet".

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:12 Uhr 1,7 Prozent auf 38,77 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 284.259 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 1,1 Prozent nach.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 10:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 10:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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