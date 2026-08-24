Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Neutral
Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Christian Frenes hat eine ausführliche Untersuchung des Volkswagen (VW) vz-Papiers durchgeführt.
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen von 89 auf 88 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Prognosen am Dienstag an die Quartalszahlen, aktuelle China-Einschätzungen und die neuen Erwartungen an die Porsche AG und Traton an. Die außerordentliche Hauptversammlung der Wolfsburger könnte zum Inkubator der Restrukturierungsverhandlungen werden.
Aktieninformation im Fokus: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 11:26 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 73,20 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 20,22 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 134.864 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 24,6 Prozent nach. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:41
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
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|UBS AG