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Aktie bewertet

Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Fresenius SE-Aktie mit Buy

Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Fresenius SE-Aktie mit Buy

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Fresenius SE-Aktie durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) liegen vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA
45.48 EUR 0.27 EUR 0.59 %
Charts | News | Analysen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fresenius von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt bewerte den Medizinkonzern als vom Krankenhausgeschäft geprägtes Konglomerat und würdige bisher nicht die Transformation in Richtung schneller wachsender Bereiche wie Biosimilar, Spezialnahrung und Medizintechnik, schrieb der ab sofort für die Aktien zuständige Analyst Harry Gillis am Donnerstag. Er traut Fresenius mittelfristig ein jährliches Ergebniswachstum (EPS) im hohen einstelligen Prozentbereich zu und sieht seine Prognose für 2027 zwei Prozent über der Konsensschätzung. Das konservativ planende Management habe nun in zwei Jahren viermal den Ausblick angehoben, weshalb die Konsensschätzungen Luft nach oben hätten.

Aktieninformation im Fokus: Die Fresenius SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Empfehlung

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:12 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 45,50 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 18,68 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 121.157 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 7,1 Prozent zurück.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

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Datum Rating Analyst
11:26 Fresenius SECo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.26 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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