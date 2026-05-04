Einstufung im Blick

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Romain Gourvil hat eine ausführliche Untersuchung des Volkswagen (VW) vz-Papiers durchgeführt.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen (VW) im Nachgang der jüngsten Quartalszahlen von 118 auf 113 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Unsicherheit im deutschen Automobilsektor bleibe wegen der Konkurrenz aus China und der Zollsorgen groß, schrieb Romain Gourvil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Um die Produktion effizienter zu machen, arbeite VW an seinen Fixkosten. Er glaubt, dass sich die China-Risiken in Relation zu den deutschen Wettbewerbern verringert haben.

Aktienbewertung im Detail: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 13:47 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 84,10 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 34,36 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 244.136 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 18,8 Prozent zurück. Am 24.07.2026 werden die Kennzahlen für Q2 2026 voraussichtlich präsentiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.