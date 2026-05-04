DAX24.301 +1,3%Est505.831 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,36 -0,1%Nas25.068 -0,2%Bitcoin69.336 +1,6%Euro1,1693 ±0,0%Öl112,4 -1,4%Gold4.563 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf -- Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung -- PayPal, BioNTech, NVIDIA, Micron, Apple, Palantir im Fokus
Top News
UBS AG: Buy-Note für SAP SE-Aktie UBS AG: Buy-Note für SAP SE-Aktie
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Buy Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Buy
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Einstufung im Blick

Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Buy

05.05.26 14:04 Uhr
Die Wahrheit über Volkswagen (VW) vz: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet die Aktie mit Buy | finanzen.net

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Romain Gourvil hat eine ausführliche Untersuchung des Volkswagen (VW) vz-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
84,12 EUR -0,06 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen (VW) im Nachgang der jüngsten Quartalszahlen von 118 auf 113 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Unsicherheit im deutschen Automobilsektor bleibe wegen der Konkurrenz aus China und der Zollsorgen groß, schrieb Romain Gourvil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Um die Produktion effizienter zu machen, arbeite VW an seinen Fixkosten. Er glaubt, dass sich die China-Risiken in Relation zu den deutschen Wettbewerbern verringert haben.

Aktienbewertung im Detail: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 13:47 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 84,10 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 34,36 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 244.136 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 18,8 Prozent zurück. Am 24.07.2026 werden die Kennzahlen für Q2 2026 voraussichtlich präsentiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
14:01Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.05.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
30.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
30.04.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14:01Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
30.04.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
27.04.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
24.04.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.05.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
30.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen