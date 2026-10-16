Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Bayer-Aktie mit Overweight
Die Bayer-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Seine Umsatzprognose liege 2 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Pharma- und Agrarchemiekonzerns erwartet er hingegen 6 Prozent unter der durchschnittlichen Markterwartung. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern dürfte indes den Jahresausblick bestätigen, was bei Anleger zu Zuversicht führen dürfte.
Aktienauswertung: Die Bayer-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Bayer-Aktie notierte um 14:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 44,15 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 38,17 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 877.979 Bayer-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 19,6 Prozent aufwärts. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 11:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 11:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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