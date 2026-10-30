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Aktie bewertet

Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Bayer-Aktie mit Overweight

Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Bayer-Aktie mit Overweight

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Bayer-Aktie durch JP Morgan Chase & Co. liegen vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
49.66 EUR 1.77 EUR 3.70 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Zu einem gewonnenen Glyphosat-Prozess im US-Bundesstaat Missouri verwies Richard Vosser am Freitag darauf, dass es der erste seit dem wegweisenden, gewonnenen Glyphosat-Fall vor dem obersten US-Gericht im Juni sei. Er sieht darin einen weiteren Schritt zur Eindämmung der Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter. Die noch ausstehende richterliche Entscheidung über einen Sammelvergleich dürfte nun bald fallen. Vosser erwartet eine positive Kursreaktion der Aktie.

Aktieninformation im Fokus: Die Bayer-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 3,9 Prozent im Plus bei 49,83 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 22,42 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 766.146 Bayer-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 stieg der Anteilsschein um 35,0 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09:36 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:41 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.

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