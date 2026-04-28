Aktie im Blick

Diese Empfehlung gibt JP Morgan Chase & Co. für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen der Tochter T-Mobile US hätten die Erwartungen leicht übertrofffen, schrieb Akhil Dattani am Mittwoch. Die Markterwartungen lägen allerdings bereits über dem Mittelpunkt der leicht erhöhten Zielspanne für das Gesamtjahr.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Telekom-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Um 10:41 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 26,87 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 48,86 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.285.139 Deutsche Telekom-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 0,3 Prozent aufwärts. Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 13.05.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:20 / BST



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