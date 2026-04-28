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Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Overweight

29.04.26 10:58 Uhr
JP Morgan Chase & Co. ändert die Perspektive: Neues Rating für Deutsche Telekom-Aktie | finanzen.net

Diese Empfehlung gibt JP Morgan Chase & Co. für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen der Tochter T-Mobile US hätten die Erwartungen leicht übertrofffen, schrieb Akhil Dattani am Mittwoch. Die Markterwartungen lägen allerdings bereits über dem Mittelpunkt der leicht erhöhten Zielspanne für das Gesamtjahr.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Telekom-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Um 10:41 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 26,87 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 48,86 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.285.139 Deutsche Telekom-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 0,3 Prozent aufwärts. Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 13.05.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:20 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com

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