Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Beiersdorf-Aktie mit Underperform
RBC Capital Markets hat eine umfassende Prüfung der Beiersdorf-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
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Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf nach Eckdaten zum ersten Quartal von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Auch wenn die jüngsten Absatzzahlen von Nivea vielversprechend seien, stehe die Marke angesichts eines volatilen Konsumumfelds weiterhin vor Herausforderungen aufgrund einer komplizierten Preispositionierung und eines intensiven Wettbewerbs, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund reduziere sie ihre Wachstumsprognose für die Consumer-Sparte.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Beiersdorf-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Aktie notierte um 15:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 74,94 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 9,26 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 542.629 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2026 20,0 Prozent ein. Voraussichtlich am 05.08.2026 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 08:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 08:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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