BMW-Analyse im Fokus

RBC Capital Markets hat eine ausführliche Analyse der BMW-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat BMW nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Autobauer habe mit dem operativen Ergebnis (Ebit) im Kerngeschäft positiv überrascht und trotz angekündigter US-Zollerhöhungen den Jahresausblick bestätigt, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BMW-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von BMW legte um 13:57 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 7,4 Prozent auf 82,96 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 1,25 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 1.122.042 Stück. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 10,9 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:28 / EDT





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