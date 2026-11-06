Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Daimler Truck-Aktie mit Outperform
RBC Capital Markets hat eine eingehende Analyse der Daimler Truck-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang sei wie erwartet schwach, schrieb Nick Housden am Freitag in seiner ersten Reaktion auf das dritte Quartal. Er habe zwar unter dem Analystenkonsens gelegen, doch er glaubt, dass die Erwartungen von Investoren schon niedriger lagen. Gesund wirke der Free Cashflow.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Daimler Truck-Aktie zur Zeit der Analyse
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 02:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 02:08 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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