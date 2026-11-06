DAX 25.980 -1,3%ESt50 6.183 -0,8%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,08 +1,6%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 67.972 +0,6%Euro 1,1173 -0,4%Öl 96,8 -1,5%Gold 4.070 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Bewertung im Fokus

Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Daimler Truck-Aktie mit Outperform

Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Daimler Truck-Aktie mit Outperform

RBC Capital Markets hat eine eingehende Analyse der Daimler Truck-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
41.11 EUR -0.70 EUR -1.67 %
Charts | News | Analysen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang sei wie erwartet schwach, schrieb Nick Housden am Freitag in seiner ersten Reaktion auf das dritte Quartal. Er habe zwar unter dem Analystenkonsens gelegen, doch er glaubt, dass die Erwartungen von Investoren schon niedriger lagen. Gesund wirke der Free Cashflow.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Daimler Truck-Aktie zur Zeit der Analyse

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 02:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 02:08 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

Aktuelle Daimler Truck Aktie News

Werbung

Daimler Truck Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09:16 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
09:11 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
09:06 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.